 أمانة نجران تعقد الاجتماع الدوري للجنة التعاملات الإلكترونية… الشفق: يشدد على الرقي بالعمل الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة نجران تعقد الاجتماع الدوري للجنة التعاملات الإلكترونية… الشفق: يشدد على الرقي بالعمل الإلكتروني

أمانة نجران تعقد الاجتماع الدوري للجنة التعاملات الإلكترونية… الشفق: يشدد على الرقي بالعمل الإلكتروني
المناطق - نجران
عقدت أمانة منطقة نجران مساء أمس، الاجتماع الدوري للجنة التعاملات الإلكترونية بحضور أمين المنطفة رئيس اللجنة المهندس فارس بن مياح الشفق والأعضاء من وكلاء الأمانة والإدارات المعنية وذلك بصالة الاجتماعات الرئيسية. وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة نتيجة أمانة نجران في ” القياس السابع للتحول الى التعاملات الإلكترونية ” بمرحلة التميز والتحسين ؛ بالإضافة إلى استعراض توصيات فريق القياس؛ كما تم مناقشة تكوين فريق معني بالبنية المؤسسية لمراجعة التوصيات و استيفاء المتطلبات والعمل على وضع خطة التحول الإلكتروني.

وحث الشفق الجميع خلال اختتام الاجتماع على بذل المزيد من الجهد للرقى بالعمل الإلكتروني وتطويره للوصول للمستوى المنشود بما يحقق المصلحة العامة.
الجدير بالذكر ان أمانة منطقة نجران قامت بعدة خطوات في مجال التعاملات الالكترونية وتتطلع الى تطويرها وتميزها ومواكبة التطور الحاصل في استخدام التقنية وتقديم خدمات الكترونية بمستوى متقدم وفعال.

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