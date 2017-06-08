الأمير سعود بن نايف يقلد عدداً من ضباط مكافحة المخدرات رتبهم الجديدة

حيث قلد سموه اللواء عبدالله بن مشعان البدراني مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة، ثم قلد سموه يحفظه الله كلاً من سامي العيد، الدكتور مهنا المهنا، سعود الصعب، رتبة عميد، ومصلح الطريقي رتبة عقيد.

وهنأ سموه الضباط المرقيين على الثقة الملكية الكريمة، مؤكداً يحفظه الله أن الترقية الحقيقة هي بتقديم ما لديهم لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، وأثنى سموه على ما يبذله رجال مكافحة المخدرات في سبيل حماية أبناء هذا الوطن وشبابه من خطر المخدرات، وأن التحديات التي تواجه العاملين في هذا الميدان رغم صعوبتها، إلا أن رجال مكافحة المخدرات قادرون بمشيئة الله على تجاوزها والقيام بواجباتهم تجاه الكشف عن مروجي ومهربي هذه الآفة الضارة.

من جهته رفع الضباط المرقيين بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، سائلين الله أن يوفقهم وزملائهم للقيام بواجباتهم تجاه دينهم ثم مليكهم ووطنهم، وأن يجعل هذه الترقية عوناً لهم.