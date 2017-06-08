 جيبوتي تقرر تخفيض المستوى الدبلوماسي مع قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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جيبوتي تقرر تخفيض المستوى الدبلوماسي مع قطر

جيبوتي تقرر تخفيض المستوى الدبلوماسي مع قطر
المناطق - واس

قررت حكومة جمهورية جيبوتي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر

وأوضحت الحكومة الجيبوتية في بيان لها اليوم أن هذا القرار جاء بعد الدراسه المعمقة لأسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر.

وأضاف البيان :” أن هذا القرار يأتي كذلك تضامناً مع التحالف العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف “.

وأكدت جمهورية جيبوتي أنها ستبقى متمسكه بعلاقاتها المتميزة مع مختلف الدول العربية ، وتدعو في الوقت ذاته الأطراف المعنية إلى حل الخلاف عن طريق الحوار وتعاون وتكاتف الدول العربية.

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