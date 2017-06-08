البحرين .. وزارة الإعلام تحذر من نشر أو تداول آراء تؤيد أو تبرر سياسة قطر

حذرت وزارة شؤون الإعلام البحرينية اليوم الخميس، وسائل الإعلام في البلاد من نشر أو تداول آراء تؤيد أو تبرر سياسة قطر، ملوحة بإجراءات قانونية ومساءلة “جنائية وإدارية” بحق المخالفين، من دون توضح طبيعة هذه الإجراءات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية “بنا” عن بيان الوزارة: اتساقاً مع القرار السياسي لمملكة البحرين، والموقف الخليجي والعربي الدولي والإجراءات المتخذة بناء عليه تجاه دولة قطر؛ تنبه وزارة شؤون الإعلام وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بموقف المملكة المعلن، وبعدم نشر ما يتضمن مساساً بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات”.

وحذرت في البيان من نشر أو تداول ما يشكل اعتراضاً على قرارات المملكة أو الدول المتضامنة معها في هذا الشأن، مما يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، أو مسايرة لسياسة دولة قطر أو تبريرها، أياً كانت وسيلة النشر والتداول.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ “إجراءاتها القانونية حيال كل من ينسب إليه المنشور من ذلك القبيل أو يسهم في نشره بأية صورة، وإخضاعه للمساءلة الجنائية والإدارية بحسب الأحوال”