رفع 48 ألف طن من النفايات من مركزية الحرم المكي منذ بداية رمضان

رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة منذ بداية شهر رمضان حتى يوم أمس أكثر من 48 ألف طن من النفايات منها 6963 طنا من المنطقة المركزية حول المسجد الحرام و 30554 طنا في كافة أحياء مكة المكرمة و 10816 طنا من مخلفات البناء والأنقاض .

وبين مدير عام النظافة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي أن العمل في مجال النظافة يتم على مدار الساعة بمتابعة شخصية ومستمرة من أمين العاصمة الدكتور أسامة بن فضل البار واهتمام بالغ من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط لتحقيق أعلى معدلات النظافة في أم القرى التي تشهد خلال شهر رمضان المباركة أعدادا كبيرة من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها بما يتوافق مع توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – الرامية إلى توفير أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله العتيق، لافتا إلى أنه تم توزيع عمال النظافة على أربع ورديات لتغطية كافة مناطق مكة المكرمة.

وأوضح أنه يتم إيقاف العمل في كل يوم ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر لتوفير السلامة لعمال النظافة من درجات الحرارة المرتفعة، مبيناً أنه يتم تفريغ الحاويات من الشوارع الرئيسة ثلاث مرات يوميا ومرتين من الشوارع الداخلية إلى جانب وضع آليات ثابتة داخل المنطقة المركزية بهدف تقديم الدعم السريع أوقات المنع بالإضافة إلى تأمين عربات قولف كوسيلة مساعده لنقل وتفريغ الحاويات .

وأفاد مدير إدارة تشغيل ومتابعه أعمال النظافة المهندس عاطف بن فيحان الحكمي من جانبه أن الأمانة من خلال تطويعها للتقنيات الحديثة والمتطورة في تنفيذ مهامها وأعمالها وتعزيز ريادتها التقنية في مستوى الأداء يتم متابعة الأعمال عبر غرفة عمليات النظافة المتطورة والحديثة التي تدار بواسطة كفاءات سعودية مؤهلة علميا وعمليا وذلك بتتبع سيارات الضواغط ومعرفة خط سير الضاغط وتفريغ الحاويات في كل منطقة، إلى جانب التعرف على مدى امتلاء حاويات النظافة من عدمه من خلال الشرائح الإلكترونية التي تم تثبيتها على الحاويات.

كما لفت مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث من جهته إلى أنه تم عمل ثلاث نطاقات حول الحرم المكي الشريف كحزام وقائي، الأول يبعد عن المسجد الحرام مسافة كيلو متر، والحزام الثاني يبعد من 2-5 كيلو مترات، والثالث يبعد أكثر من خمسة كيلو مترات من الحرم المكي الشريف، مبينا أنه تم تكليف 5 مشرفين ميدانين، و14 مراقبا ميدانيا، و70 فني مكافحة، بالإضافة إلى تجهيز 42 طلمبه رش و14 جهاز رذاذ يدوي و14 جهاز ضباب و4 أجهزة رش آلي و4ميكروجين و29 سيارة بالعمل في المنطقة المركزية .