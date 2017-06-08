 أمير مكة يناقش مع مدير عام الدفاع المدني استعدادت الأمن فى رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير مكة يناقش مع مدير عام الدفاع المدني استعدادت الأمن فى رمضان

أمير مكة يناقش مع مدير عام الدفاع المدني استعدادت الأمن فى رمضان
المناطق_مكة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل،  في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو.
وفي بداية اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الدفاع المدني ، قدم الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير لكافة القطاعات الأمنية ، ولرجال الدفاع المدني نظير الجهود التي يبذلونها لتوفير الأمن والسلامة – بعد توفيق الله – لضيوف الرحمن، وقاصدي المسجد الحرام
ثم استمع أمير منطقة مكة المكرمة ، إلى شرح موجز عن الخطط المنفذة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، كما اطلع سموه على خطة الدفاع المدني خلال الفترة المتبقية من الشهر الكريم والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى.
يذكر أن جميع أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة في رمضان تمت وفق ما خطط لها ولم تسجيل بفضل الله تعالى أي حوادث.

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