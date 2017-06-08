غرفة الشرقية تكرم 21 موظفا ممن قضوا خمس سنوات ومضاعفاتها

كرّمت غرفة الشرقية 21 موظفا قضوا خمس سنوات ومضاعفاتها في العمل في إدارات وفروع ومراكز خدمات الغرفة بينهم : 6 موظفين قضوا 25 عاما، وثلاثة قضوا 20 عاما، وسبعة قضوا 10 سنوات، و 5 موظفين قضوا خمس سنوات،

تم ذلك خلال الحفل السنوي للموظفين الذي اقيم مؤخرا بفندق كمبنسكي العثمان بالدمام بحضور رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة و أمين عام الغرفة بحضور كثيف من موظفي الغرفة حيث قام رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن صالح العطيشان بتقديم الشهادات و الدروع التذكارية للموظفين مشيدا بمستويات الاداء التي تشهدها الغرفة والعطاء الذي يبذله الموظفون في سياق تطوير الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الاعمال بالمنطقة .

وقد أوضح العطيشان بأن المثالية والتميز هي سمة موظفي غرفة الشرقية، وهذا ما عزّز موقع الغرفة، وانعكس على إنجازاتها اليومية، وعطاءاتها لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف العطيشان خلال حفل التكريم إن الغرفة وخلال مجلس إدارتها الحالي ـ كما هو الحال في المجالس السابقة ـ دأبت على تكريم كل من أعطى وقدم، لأن من قيم الغرفة هو (الشكر والتقدير)، وهؤلاء الموظفون يستحقون ذلك لأنهم قضوا ردحا من أعمارهم في خدمة الغرفة ومشاريعها وفروعها ومراكزها،

وقال امين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل بأن الحفل السنوي للموظفين هو عادة سنوية تنظمها الغرفة، ويتم خلالها تكريم عدد من موظفيها، وقد ارتأت الغرفة ان يقام هذا الحفل خلال شهر رمضان المبارك لما يحمله هذا الشهر الكريم من حالة وجدانية تضفى على الحفل صورة مختلفة، وتدعم التوجه الاجتماعي والعلاقات الأخوية للموظفين.

وأضاف الوابل بأن الغرفة دأبت على تكريم موظفيها، والاحتفاء بأدائهم، وتقدير جهودهم، وذلك من منطلق حرصها على تكريس قيم الشكر والتقدير التي تتبناها الغرفة على الأداء الذي يبذله الموظفون طوال مسيرتهم العملية في الغرفة،