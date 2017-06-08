قدم الهدايا للأطفال المعاقين.. نائب أمير مكة المكرمة يفتتح معرض ” اطلاق القدرات “

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس معرض “إطلاق القدرات ” الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة .

وتجول على أقسام ووحدات المركز إذ تعرف سموه خلالها على برامج الرعاية الطبية، والتأهيلية، والتعليمية، وورش الجبائر، والنطق، والتخاطب، والتدريب، والتعليم المستمر التى يقدمها المركز.

ومن ثم توجه سموه الى قاعة الملك سلمان حيث تفضل بأفتتاح المعرض الذي يتضمن 117 صورة تم رسمها من قبل الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف المراحل السنية من 6 – 18 عام بدعم كريم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، كما قدم سموه هدايا للأطفال المعاقين.

وقدم أمين عام الجمعية الأستاذ عوض الغامدي الشكر والتقدير لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تفضله برعاية هذه المناسبة قائلاً :” يسعدني ويشرفني باسم كافة منسوبي الجمعية أن أتوجه لسموك الكريم بوافر التقدير والعرفان لاستجابتك الكريمة لدعوة المركز برعاية هذا الاحتفال في اطار ما توليه الدولة من اهتمام ودعم للعمل الخيري بوجه عام ولانشطة الجمعية وبرامج رعاية المعوقين بوجه خاص ”

وتم اطلاق مبادرة (إطلاق القدرات) بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، إذ تتمحور فكرتها في نشر ثقافة قدرة الاطفال ذوي الاعاقة على الاندماج مع بيئتهم الخارجية، والمشاركة في مشاريع كبيرة وناجحة، والتعبير عن ذاتهم من خلال هذه العمل واعطائهم الثقة بأنفسهم على اثبات بصمتهم من خلال عمل ورشة فنية لتنمية مهاراتهم الفنية واثبات هويتهم بأن لهم دور فعال بالمجتمع، وتدريبهم مهنيا لاستخدام ايديهم وتطوير قدراتهم للاعتماد على أنفسهم ومن ثم عمل معرض ومزاد لبيع هذه اللوحات والاستفادة من قيمتها لضمان استمرار تدريب العديد غيرهم من الاطفال .

وتهدف المبادرة إلى الإسهام بدمج الاطفال المعوقين في المجتمع بما يمكنهم من ان يصبحوا معتمدين على انفسهم ومشاركين في تنمية المجتمع، وقد تم تدريب (50) من الاطفال المعوقين من الذكور والاناث بين الفئة العمرية من 6 إلى 18 عام الذين لديهم مواهب (فنية في مجال الرسم والنحت) من خلال ورشة تدريبية مدتها عام دراسي واحد، ومن ثم ​إقامة معرض لعرض وتسويق منتجات المؤهلين.

وكان مركـز المـلك عبـد الله لرعاية الأطفال المعوقين في جدة قد نظم مبادرة “اطلاق القدرات” العام الماضي و شارك بها العشرات من الأطفال المعوقين، حيث يتعلم الأطفال مهارة الرسم والنحت والتعبير عن مشاعرهم ويعرضون لوحات فنية برؤيتهم تعكس مشاعرهم وحبهم لمملكتهم تحت إشراف كل من الفنان العالمي السعودي زهير طوله، والفنانة العالمية السعودية سحر عناني ليتوج المعرض بعدد 117 لوحة فنية من عمل الأطفال والذين سيكون لهم مستقبل باهر في إكتساب مهنة ومهارة مميزة.