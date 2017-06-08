تشاد تستدعي سفيرها من قطر

أعلنت وزارة الخارجية التشادية اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها من قطر للتشاور في خطوة تلحقها بغيرها من الدول الأفريقية.

وقالت الوزارة في بيان: “في أعقاب التوتر الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر، ودولة قطر، قررت حكومة جمهورية تشاد استدعاء سفيرها في العاصمة القطرية الدوحة للتشاور”.

وأضاف: “أن الحكومة التشادية تدعو جميع الدول المعنية إلى تفضيل الحوار لحل الأزمة وتطلب من قطر احترام التزاماتها عبر الامتناع عن أي موقف من شأنه على الأرجح إلحاق الضرر بتماسك دول المنطقة والسلام في العالم”.