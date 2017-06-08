(المياه الوطنية) تحث القطاع التجاري على سداد المديونيات لضمان استمرار الخدمة

شرعت شركة المياه الوطنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المستحقات المالية المترتبة على القطاع التجاري من شركات ومؤسسات ومصانع، لخدمات المياه المقدمة لهم وما تتضمنه من مديونيات سابقة لضمان استمرار الخدمة ، حيث يمكن الاطلاع على جميع المستحقات المالية من خلال الدخول للفرع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم الموحد (920001744)، أو زيارة فروع الشركة المتواجدة في المدن التابعة للشركة (الرياض، وجدة ومكة المكرمة، والطائف).

وأكدت الشركة في بيان لها, بأن فريق التحصيل في الشركة قام بتنفيذ عددٍ من المراحل الآلية لتعريف عملاء القطاع التجاري بالمستحقات المترتبة عليهم للمبادرة في سدادها ولضمان استمرار الخدمة، حيث تم إشعار العملاء برسائل (SMS) للتذكير بسداد المستحقات، وتم إدراج جميع المستحقات شاملة المديونيات السابقة في نظام سداد، ويجري حالياً تنفيذ مراحل أخرى منها القيام بزيارات ميدانية لحثهم على سداد المديونيات، وتحديث البيانات، ومباشرة قطع الخدمة عن المتعثرين في السداد.

وأشار بيان الشركة إلى حث العملاء للاستفادة من خاصية التقسيط المتاحة حالياً إلى منتصف شهر يوليو 2017م، حيث سيلغى خيار تقسيط الفواتير للقطاع التجاري بعد هذا التاريخ وهو 15

يوليو 2017م، وسيكون القطاع التجاري ملزمًا بسداد كامل المبلغ، حاثة عملائها على الحرص على سداد مديونياتهم لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي توقف لخدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من فرصة التقسيط والعمل على سداد مستحقات المياه أولًا بأول لضمان استمرار الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة سعياً من الشركة إلى إنهاء المتعلقات المالية على القطاع التجاري وتطبيقاً للإجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق أعلى معايير تحسين تقديم الخدمات وجودتها، وتسعى الشركة إلى إنهاء اجراءات تحصيلها خلال الفترة المقبلة.

ودعت الشركة للتواصل مع فريق الترشيد التابع لبرنامجها الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، الذي يهدف لتحسين سلوكيات استهلاك المياه بهدف ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير في المورد الأغلى بحياتنا وهو المياه.