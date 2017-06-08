 إحباط تهريب 58 ألف حبة كبتاجون في مطار الأمير نايف بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 58 ألف حبة كبتاجون في مطار الأمير نايف بالقصيم

إحباط تهريب 58 ألف حبة كبتاجون في مطار الأمير نايف بالقصيم
المناطق_بريدة

أحبط جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 58.000 حبة وذلك بإخفائها في عُلب (بسكويت).
وأوضح حامد العنزي، مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز, أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للمملكة عبر المطار عُثر مع أحد ركاب الرحلة على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في علب (بسكويت) كانت موجودة في حقيبة ملابسه التي كانت معه، بحيث تم وضع كمية الحبوب تحت طبقة (البسكويت) ومن ثم جرى تغطية الحبوب بعوازل كرتونية بقصد التمويه على المراقب الجمركي إلا أن محاولته باءت بالفشل

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