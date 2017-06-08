سعوديتان تقفزان من سيارة بعد تحرش سائق بهما

تمكنت #شرطة منطقة #الرياض من الإطاحة بسائق باكستاني يعمل بإحدى شركات التوصيل (الخاصة) بعد تحرشه بمواطنتين مما اضطرهما إلى القفز من السيارة وهي مسرعة خوفًا على نفسيهما.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض اليوم الخميس (8 يونيو 2017)- أنه استمرارًا للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم؛ رصدت الجهة المختصة دعوى مواطنتين في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “سائق شركة شهيرة يقوم بالتحرش بمواطنتين”، تفيد بتعرضهما للتحرش من قبل سائق مركبة تعود إلى شركة توصيل (خاصة) أثناء ركوبهما معه بالعاصمة الرياض؛ ما اضطرهما إلى القفز من المركبة أثناء سيرها خوفًا على نفسيهما، فتعرضتا للإصابة من جراء ذلك.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه نظرًا إلى أهمية المعلومات المتداولة، عمدت إدارة البحث والتحري بشرطة المنطقة إلى تقصي حقيقتها ومعرفة ملابساتها؛ حيث شرعت في اتخاذ عدة إجراءات بحثية، وتم وضع الخطط اللازمة التي أثمرت عن التحقق من صحة المعلومات المتداولة وتحديد هوية المتهم وضبطه (باكستاني الجنسية في العقد الرابع من العمر، يعمل بمهنة سائق أجرة،) وبمناقشته مبدئيًّا أقر بما نُسب إليه.

تم التحفظ على المتهم وإيداعه المركز المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص.