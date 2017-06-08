نائب أمير عسير يرعى اللقاء الرمضاني الثاني بالمنطقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية اللقاء الرمضاني الثاني للإعلاميين بالمنطقة وذلك مساء أمس الأربعاء بفندق قصر أبها، والذي نظمته إمارة المنطقة ومجلس التنمية السياحية،

و في بداية اللقاء ألقى سمو نائب أمير منطقة عسير كلمة أوضح فيها أهمية وسائل الإعلام ودورها البارز في نقل الصورة الحقيقية للمسؤولين ومتخذي القرار , مشيدا بوسائل الإعلام المحلية والمرحلة التي وصلت إليها من التطور والرقي بشكل عام ، ودورها في منطقة عسير , خاصة مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م ، مشيرا إلى النجاح الكبير لوسائل الإعلام في إبراز هذا الحدث وما بذله رجالات الصحافة والإعلام بالمنطقة واللجنة الإعلامية للمناسبة في هذا الإطار ما جعل المناسبة تظهر بالشكل اللائق .

ودعا سمو نائب أمير المنطقة الصحافيين والإعلاميين لإبراز كافة الجهود الإيجابية ، ونقد ما يستحق بشكل بناء وموضوعي ، واعداً سموه بالعديد من الإصلاحات في ملف الاستثمار في المنطقة ، والعمل بشكل فاعل تحت قيادة أمير المنطقة سمو الأمير فيصل بن خالد لمواصلة مسيرة التنمية.

عقب ذلك، دشن سمو نائب أمير منطقة لموقع عسير الالكتروني التابع لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ثم، انطلقت أمسية بعنوان (السياحة في منطقة عسير ودور الإعلام بالنهوض بها)، شارك فيها عدد من الإعلاميين بمنطقة عسير