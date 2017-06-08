 انتشار عادة ختان النساء في ماليزيا واختلاف المفتين في حكمه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مائدة افطار بمحافظة العقيق تجمع إعلاميو الباحة انتشال 29 جثة من موقع تحطم الطائرة البورمية في البحر المريح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية نائب أمير عسير يرعى اللقاء الرمضاني الثاني بالمنطقة جمعية البر بأبها تبدأ العمل بمشروع زكاة الفطر انتشار عادة ختان النساء في ماليزيا واختلاف المفتين في حكمه ملك البحرين يغادر جدة مدير “FBI” المقال يقدم شهادته حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى توليه مهام الحكم سعوديتان تقفزان من سيارة بعد تحرش سائق بهما إحباط تهريب 58 ألف حبة كبتاجون في مطار الأمير نايف بالقصيم تشاد تستدعي سفيرها من قطر

انتشار عادة ختان النساء في ماليزيا واختلاف المفتين في حكمه

انتشار عادة ختان النساء في ماليزيا واختلاف المفتين في حكمه
المناطق_سعد عسيري

أصدر مفتي ولاية برليس محمد عصري زين العابدين فتوى رسمية أفاد فيها أن ممارسة الختان للإناث لم يكن يوماً من التعاليم الدينية الإسلامية، وإنما هي عادة قد تسبب أضرارًا على الأطفال إذا تمت بشكل غير صحيح.
وفي وقت سابق من شهر إبريل الماضي اجتمعت لجنة الفتوى في الولاية مع علماء الدين وأطباء، وأثبتوا أنه لا يوجد دليل على أن ختان النساء سيقلل الرغبة الجنسية بينهن، حيث يعتبر هذا من الأسباب الرئيسية للختان.
وتنتشر هذه العادة بين المسلمين في ماليزيا، حيث تتم العملية خلال المراحل العمرية الأولى للفتيات، وتأتي هذه الفتوى في وقت نشرت فيه لجنة الفتوى الوطنية الماليزية في عام 2009 بوجوب ختان المرأة، إضافةً إلى تصريح سابق لمفتي الأراضي الاتحادية الماليزي ذوالكفل محمد بوجوب الختان في الإسلام.
وتشير الأبحاث العلمية والطبية إلى أن ختان المرأة قد يضر بصحتها الجسدية والجنسية، وأنه لا يوجد فوائد صحية معروفة حتى الآن، وتفيد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة أن 200 مليون امرأة وفتاة خضعن لعمليات الختان على الصعيد العالمي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>