انتشار عادة ختان النساء في ماليزيا واختلاف المفتين في حكمه

أصدر مفتي ولاية برليس محمد عصري زين العابدين فتوى رسمية أفاد فيها أن ممارسة الختان للإناث لم يكن يوماً من التعاليم الدينية الإسلامية، وإنما هي عادة قد تسبب أضرارًا على الأطفال إذا تمت بشكل غير صحيح.

وفي وقت سابق من شهر إبريل الماضي اجتمعت لجنة الفتوى في الولاية مع علماء الدين وأطباء، وأثبتوا أنه لا يوجد دليل على أن ختان النساء سيقلل الرغبة الجنسية بينهن، حيث يعتبر هذا من الأسباب الرئيسية للختان.

وتنتشر هذه العادة بين المسلمين في ماليزيا، حيث تتم العملية خلال المراحل العمرية الأولى للفتيات، وتأتي هذه الفتوى في وقت نشرت فيه لجنة الفتوى الوطنية الماليزية في عام 2009 بوجوب ختان المرأة، إضافةً إلى تصريح سابق لمفتي الأراضي الاتحادية الماليزي ذوالكفل محمد بوجوب الختان في الإسلام.

وتشير الأبحاث العلمية والطبية إلى أن ختان المرأة قد يضر بصحتها الجسدية والجنسية، وأنه لا يوجد فوائد صحية معروفة حتى الآن، وتفيد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة أن 200 مليون امرأة وفتاة خضعن لعمليات الختان على الصعيد العالمي.