جمعية البر بأبها تبدأ العمل بمشروع زكاة الفطر

بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله – أمير منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بأبها بدأت جمعية البر بأبها العمل بمشروع استقبال زكاة الفطر بمخيم الجمعية في مدينة أبها على طريق الملك عبدالعزيز ” الحزام الدائري ” بجوار جامع الملك فهد وذلك تمهيدا لتوزيعها في موعدها الشرعي .

وقد ذكر فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بأن الجمعية تنفذ هذا المشروع المبارك سنويا منذ 25 عاماً تسهيلا وتيسيراً للمواطنين والمقيمين حيث يتم جمعها تمهيداً لصرفها على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين في مدينة أبها وضواحيها وتهامة عسير في وقتها الشرعي قبل العيد .