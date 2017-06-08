انتشال 29 جثة من موقع تحطم الطائرة البورمية في البحر

تمكنت فرق الإنقاذ البورمية الخميس من انتشال 29 جثة أمام انظار اقربائهم من بحر ادامان في جنوب غرب بورما حيث عثر على قطع من حطام الطائرة العسكرية التي فقدت الاربعاء وكانت تقل 122 شخصا.

ومنذ الأربعاء تشارك تسع سفن وثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو في عمليات البحث بعد اختفاء الطائرة التي كانت تنقل عائلات عسكريين ومعظم ركابها نساء وأطفال. وبعد الظهر أعلن قائد الجيش انه تم انتشال 29 جثة بينها جثث 20 امرأة وثمانية أطفال لفظتها المياه على شاطىء هان سلان بالقرب من مدينة لونغلون.

ومنذ العثور على الطائرة، تواجه فرق الانقاذ ظروف بحث صعبة جدا. ومع ارتفاع الامواج كانت تواجه السفن التي تنقل الجثث صعوبة في الوصول الى الشاطىء. أقلعت الطائرة من مدينة مياك في جنوب بورما حيث يتمركز العسكريون مع عائلاتهم، متوجهة الى العاصمة الاقتصادية رانغون.

وأعلن الجيش صباح الخميس انه عثر على عجلة وحقائب وسترات نجاة، لكنه لم يتطرق الى احتمال وجود ناجين.