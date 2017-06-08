 المريح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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المريح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية

المريح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية
المناطق_محمد الحسن

في سابع ليالي فعالية ” من ينيرها ؟ ” ، و التي تنفذها جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف ، حلَّ سعادة الأستاذ / مريح المريح ( عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي ) ضيفًا على فعالية
” من ينيرها ؟ ” .
و في مستهل الفعالية رحَّب مدير عام توادّ للتنمية الأسرية فضيلة الشيخ / نايف المريحيل بضيف الفعالية مقدرًا له حضوره و تفاعله
مع الفعالية ، و تفضَّل بإلقاء نبذة تعريفية بتوادّ للتنمية الأسرية من خلال تسليط الضوء على شيء من تاريخها و أبرز مبادراتها و مشاريعها .
بعد ذلك قدَّم مساعد المدير العام للموارد البشرية و المالية الأستاذ / أحمد الكويكبي شرحًا موجزًا لمشروع أوقاف توادّ  .
تلا ذلك تعريف مختصر بمراكز توادّ التربوية قدمه مساعد المدير العام للمراكز و البرامج المهندس / مناع الزيد .
عقب ذلك تفضل سعادة الأستاذ / مريح المريح بإلقاء كلمة بعنوان : ( المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الرياضية و اللاعبين ) ، و مما
جاء فيها : أنَّ الإنسان الموفق يعتبر مسؤولًا اجتماعيًّا ، يبدأ بتزكية نفسه و تنميتها على كافة الأصعدة ؛ لكي يقوم بعد ذلك بدوره في تنمية المجتمع ، منوهًا بضرورة توطيد العلاقة بين المنشآت ذات المسؤولية المجتمعية و كافة أفراد المجتمع حتى يتحقق الهدف
المنشود و هو التنمية المجتمعية الشاملة ، و مبرزًا جهود بعض المؤسسات الرياضية في دعم المسؤولية المجتمعية ، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي لإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم استحدث إدارة تحت مسمى : ( إدارة المسؤولية الاجتماعية ) تضم عددًا من القامات الاجتماعية المؤثرة . و تلت كلمة سعادته حلقة نقاش في الموضوع ذاته ، و مناقشة سبل الشراكة بين توادّ و بين كل من : الاتحاد السعودي لكرة القدم ، و نادي العروبة الرياضي
بمنطقة الجوف .
و في ختام الفعالية قدَّم عضو مجلس إدارة توادّ للتنمية الأسرية سعادة الأستاذ / تركي السند و المدير العام فضيلة الشيخ / نايف
المريحيل هدية تذكارية لضيف الفعالية ، مقدرين له تفاعله مع الفعالية ، و سائلين المولى له مزيدًا من التوفيق و النجاح في سائر شؤونه .

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