مائدة افطار بمحافظة العقيق تجمع إعلاميو الباحة

أقام إعلاميُّو الباحة مائدة أفطار رمضانية بمحافظة العقيق، بحضور عدد كبير من الإعلاميين البارزين بمنطقة الباحة بالإضافة لعدد من الكتّاب والمثقفين والناشطين وعدد من متحدثي الجهات الحكومية بالمنطقة و رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة الأستاذ أحمد الهادي.

وتم خلال اللقاء الرمضاني تبادل ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالساحة الإعلامية بمنطقة الباحة ومحافظاتها وكيفية النهوض بالعمل الصحفي بالمنطقة وتطويرة وتنظيمة بما يعود بمشيئة الله بالنفع والفائدة على خدمة الوطن والمواطن عامة، والمساهمة في تطوير المنطقة وتقدمها،

كما تم مناقشة بعض المقترحات التي طرحها أعضاء الإجتماع، ومنها وقوف الجميع حيال تفعيل وإنجاح حملة “تفريج كربة” والتي تطلقها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة ، والتي تهدف إلى إخراج جميع سجناء الحق الخاص وتفريج كربة الغارمين من أبناء منطقة الباحة والتي سيتم اطلاقها الثلاثاء المقبل برعاية سمو أمير منطقة الباحة.

وفي ختام اللقاء قدم الحضور شكرهم وامتنانهم للداعمين لهذا اللقاء وعلى رأسهم مدير المركز الاعلامي بمحافظة العقيق وكافة أعضاء المركز، على كرم الضيافه وحُسن الاستقبال والتنسيق لهذا اللقاء.