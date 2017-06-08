مصادرة مواد غذائية فاسدة في مداهمة للأسواق العشوائية بمكة

داهمت بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة أمس وبمساندة عدد من الجهات الامنيه أحد الاسواق العشوائية بالمنطقة والتي ينتشر فيها الباعة الجائلين وعرض المواد الغذائية بطرق غير صحية، وذلك بهدف متابعة ومنع هذه الظواهر في الاسواق والمحلات التجارية والغذائية وإزالة السلبيات ومخالفات البيع غير النظامية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنه وتحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي .

أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال أن هناك جهود كبيرة يقوم بها مراقبي البلدية خلال هذه الأيام للتأكد من سلامة المعروضات ، مشيراً إلى أن البلدية تكثف حملاتها وجولاتها الميدانية في هذه الفترة التي يتواجد فيها الزوار بكثافة عاليه ، لافتا إلى أن الجولات مستمرة على مدار الساعة في جميع الاحياء والاسواق الواقعة في نطاق البلدية .

من جانبه، قال احمد بن سعيد الصاعدي رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفلة إن الحملة كانت على المباسط العشوائية بحي النكاسة الذي يتواجد فيه الباعة الجائلين المخالفين ، وقد أسفرت الحملة عن العديد من المصادرات من البضائع المتنوعة وغير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية وعربات البيع المتجول ، حيث تمت مصادرت واتلاف كميات كبيرة من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم والأسماك التالفه تقدر بعشرات الاطنان ، وهي غير صالح للاستهلاك الادمي ، وبلغت اوزانها حمولة (6) قلابات كبيرة ، تم اتلافها مباشرة وفق الطرق الصحية المتبعة