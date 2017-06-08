 مصادرة مواد غذائية فاسدة في مداهمة للأسواق العشوائية بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الطيران المدني: أكثر من 1.5 مليون مسافر بمطارات المملكة في الأسبوع الأول من رمضان (عمل الرياض) يضبط 37 مخالفة توطين وتأنيث إغلاق مباسط الباعة الجائلين بلدية المسفلة تداهم الأسواق العشوائية بمكة نائب أمير نجران يتسلم تقرير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة ” رفقاء” الصندوق العقاري يدعو من ظهرت أرقامهم بسرعة مراجعة مراكز التمويل المدعوم رجال الدفاع المدني بالحرم المكي إنسانية ورحمة ابو رياح يحتفل بتخرج ابنه من الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا مصادرة مواد غذائية فاسدة في مداهمة للأسواق العشوائية بمكة مائدة افطار بمحافظة العقيق تجمع إعلاميو الباحة انتشال 29 جثة من موقع تحطم الطائرة البورمية في البحر المريح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية نائب أمير عسير يرعى اللقاء الرمضاني الثاني بالمنطقة

مصادرة مواد غذائية فاسدة في مداهمة للأسواق العشوائية بمكة

مصادرة مواد غذائية فاسدة في مداهمة للأسواق العشوائية بمكة
المناطق_مكة

داهمت بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة أمس وبمساندة عدد من الجهات الامنيه أحد الاسواق العشوائية بالمنطقة والتي ينتشر فيها الباعة الجائلين وعرض المواد الغذائية بطرق غير صحية، وذلك بهدف متابعة ومنع هذه الظواهر في الاسواق والمحلات التجارية والغذائية وإزالة السلبيات ومخالفات البيع غير النظامية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنه وتحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي .
أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال أن هناك جهود كبيرة يقوم بها مراقبي البلدية خلال هذه الأيام للتأكد من سلامة المعروضات ، مشيراً إلى أن البلدية تكثف حملاتها وجولاتها الميدانية في هذه الفترة التي يتواجد فيها الزوار بكثافة عاليه ، لافتا إلى أن الجولات مستمرة على مدار الساعة في جميع الاحياء والاسواق الواقعة في نطاق البلدية .
من جانبه، قال احمد بن سعيد الصاعدي رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفلة إن الحملة كانت على المباسط العشوائية بحي النكاسة الذي يتواجد فيه الباعة الجائلين المخالفين ، وقد أسفرت الحملة عن العديد من المصادرات من البضائع المتنوعة وغير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية وعربات البيع المتجول ، حيث تمت مصادرت واتلاف كميات كبيرة من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم والأسماك التالفه تقدر بعشرات الاطنان ، وهي غير صالح للاستهلاك الادمي ، وبلغت اوزانها حمولة (6) قلابات كبيرة ، تم اتلافها مباشرة وفق الطرق الصحية المتبعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>