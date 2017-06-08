إغلاق مباسط الباعة الجائلين بلدية المسفلة تداهم الأسواق العشوائية بمكة

داهمت بلدية المسفلة الفرعيه بالعاصمه المقدسه أمس وبمساندة عدد من الجهات الامنيه أحد الاسواق العشوائيه بالمنطقة والتي ينتشر فيها الباعة الجائلين وعرض المواد الغذائية بطرق غير صحية ، وذلك بهدف متابعة ومنع هذه الظواهر في الاسواق والمحلات التجاريه والغذائيه وإزالة السلبيات ومخالفات البيع غير النظامية ، وتأمين الأجواء الصحيه الآمنه وتحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي .

أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيدرئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال ان هناك جهود كبيرة يقوم بها مراقبي البلديه خلال هذه الايام للتأكد من سلامة المعروضات ، مشيراً الى ان البلديه تكثف حملاتها وجولاتها الميدانية في هذه الفترة التي يتواجد فيها الزوار بكثافة عاليه ، لافتا الى أن الجولات مستمرة على مدار الساعة في جميع الاحياء والاسواق الواقعة في نطاق البلدية .

من جانبه قال الاستاذ احمد بن سعيد الصاعدي رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفله إن الحملة كانت على المباسط العشوائيه بحي النكاسة الذي يتواجد فيه الباعة الجائلين المخالفين ، وقد أسفرت الحملة عن العديد من المصادرات من البضائع المتنوعه وغير الصالحه والمعروضه بطرق عشوائية وعربات البيع المتجول ، حيث تمت مصادرت واتلاف كميات كبيرة من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم والأسماك التالفه تقدر بعشرات الاطنان ، وهي غير صالح للاستهلاك الادمي ، وبلغت اوزانها حمولة (6) قلابات كبيرة ، تم اتلافها مباشرة وفق الطرق الصحية المتبعة .

الجدير بالذكر أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في متابعة الاسواق التي تتزايد فيها العشوائيات ، حيث تقوم البلدية بالحملات المستمره على تلك المنطقة وبمساندة العديد من الجهات الامنيه ، للقضاء على كافة الظواهر السلبية ، خاصة خلال هذه الأيام التي تشهد فيها أم القرى كثافة عالية من الزوار ، وذلك من خلال إستنفار كافة طاقاتها البشرية والآلية ولضمان تهيئة الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن وحتى ينعموا بأجواء صحية آمنة .