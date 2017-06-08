 إغلاق مباسط الباعة الجائلين بلدية المسفلة تداهم الأسواق العشوائية بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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إغلاق مباسط الباعة الجائلين بلدية المسفلة تداهم الأسواق العشوائية بمكة

إغلاق مباسط الباعة الجائلين بلدية المسفلة تداهم الأسواق العشوائية بمكة
المناطق_عادل الزهراني

داهمت بلدية المسفلة الفرعيه بالعاصمه المقدسه أمس وبمساندة عدد من الجهات الامنيه أحد الاسواق العشوائيه بالمنطقة والتي ينتشر فيها الباعة الجائلين وعرض المواد الغذائية بطرق غير صحية ، وذلك بهدف متابعة ومنع هذه الظواهر في الاسواق والمحلات التجاريه والغذائيه وإزالة السلبيات ومخالفات البيع غير النظامية ، وتأمين  الأجواء الصحيه الآمنه وتحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي .

أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيدرئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال ان هناك جهود كبيرة يقوم بها مراقبي البلديه خلال هذه الايام للتأكد من سلامة المعروضات ، مشيراً الى ان البلديه تكثف حملاتها وجولاتها الميدانية في هذه الفترة التي يتواجد فيها الزوار بكثافة عاليه ، لافتا الى أن الجولات مستمرة على مدار الساعة في جميع الاحياء والاسواق الواقعة في نطاق البلدية .

من جانبه قال الاستاذ احمد بن سعيد الصاعدي رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفله إن الحملة كانت على المباسط العشوائيه بحي النكاسة الذي يتواجد فيه الباعة الجائلين المخالفين ، وقد أسفرت الحملة عن العديد من المصادرات من البضائع المتنوعه وغير الصالحه والمعروضه بطرق عشوائية وعربات البيع المتجول ، حيث تمت مصادرت واتلاف كميات كبيرة من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم والأسماك التالفه تقدر بعشرات الاطنان ، وهي غير صالح للاستهلاك الادمي ، وبلغت اوزانها حمولة (6) قلابات كبيرة ، تم اتلافها مباشرة وفق الطرق الصحية المتبعة .

الجدير بالذكر أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في متابعة الاسواق التي تتزايد فيها العشوائيات ، حيث تقوم البلدية بالحملات المستمره على تلك المنطقة وبمساندة العديد من الجهات الامنيه ، للقضاء على كافة الظواهر السلبية ، خاصة خلال هذه الأيام التي تشهد فيها أم القرى كثافة عالية من الزوار ، وذلك من خلال إستنفار كافة طاقاتها البشرية والآلية ولضمان تهيئة الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن وحتى ينعموا بأجواء صحية آمنة .

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