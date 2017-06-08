الصندوق العقاري يدعو من ظهرت أرقامهم بسرعة مراجعة مراكز التمويل المدعوم

حث صندوق التنمية العقارية المواطنين (المستفيدين) الذين صدرت لهم أرقام موافقة في برنامج “التمويل المدعوم”، بسرعة مراجعة أحد مراكز مستفيدي التمويل المدعوم بـ “الرياض، وجدة، والدمام”، لسرعة اتمام عمليات حصولهم على قروضهم السكنية من أحد الجهات التمويلية المشاركة، ويلزم ذلك حجز موعد مسبق عبر موقع الصندوق الإلكتروني، مصطحبين معهم كافة المستندات المطلوبة وتذكرة الموعد.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، بأن الصندوق أعطى مساحة للمستفيدين لاختيار جهاتهم التمويلية التي يفضلونها، عبر طرحهم 3 خيارات، وتم وضع ذلك في الاعتبار من قبل ممثلي العلاقة في مراكز مستفيدي التمويل المدعوم، وتأتي هذه الخطوة لخدمة المواطنين بشكل متكامل.

وخلال زيارة وسائل إعلام محلية أمس الخميس، لمركز مستفيدي التمويل المدعوم (فرع الدمام)، والذي انطلقت خدماته قبل 3 أسابيع، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين صدرت لهم “أرقام موافقة” في المنطقة الشرقية 4.285 مستفيداً خلال الأشهر الرابعة، وتحتل بذلك المرتبة الرابعة على مستوى مناطق المملكة.

وتنوب مراكز مستفيدي التمويل المدعوم – التي انطلقت في منتصف أبريل الماضي- عن المستفيدين لدى الجهات التمويلية المشاركة في برنامج “التمويل المدعوم”، وتقوم باستقبال طلبات المستفيدين الحاصلين على “أرقام موافقة”، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم عند مواجهتهم عقبات أو صعوبات مع الجهات التمويلية، تمنع أو تؤخر حصولهم على “التمويل”، بالإضافة إلى استصدار الموافقات المبدئية – نيابة عن المستفيدين- على طلبات التمويل من الشركاء الممولين، بهدف تسريع حصولهم على التمويل السكني المناسب لهم.

ويهدف برنامج “التمويل المدعوم”، إلى تقليص فترة الانتظار الطويلة أكثر من 10 أعوام للحصول على التمويل من الصندوق إلى 5 أعوام كحد أقصى، ورفع نسبة التملك 52 % وخدمة جميع المستفيدين على قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020.

وحول توافق آلية حساب فوائد “التمويل المدعوم”، مع الشريعة الإسلامية، شدد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، بأن نظام التمويل المدعوم يتبع نظام التمويل العقاري المتوائم مع الشريعة الاسلامية، وهو ما تتبعه جميع البنوك والمصارف السعودية في برامج تمويلها المجازة من لجانها الشرعية، وفقاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وتعتمد حسابات أرباح التمويل المدعوم على جهة التمويل – بغض النظر عن الجهة التي اختار المستفيد التعامل معها- فإن الصندوق يلتزم بتغطية كامل أرباح التمويل بنسبة 100% للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال وأقل من ذلك، وأنه سيتم إيداع الدعم شهرياً في حساب المستفيد، وأما من هم أعلى من 14 ألف ريال، فسيدعمهم الصندوق طبقاً لحاسبة الدعم في موقع الصندوق العقاري بما لا يقل عن 35% والمعيار في ذلك مستوى الدخل الشهري (الراتب + بدل السكن)، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة”.