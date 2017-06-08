نائب أمير نجران يتسلم تقرير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة ” رفقاء”

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، على الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “رفقاء” ، مشيراً سموه إلى أهمية هذه الأعمال وثوابها عند الله تعالى ، وماتوصله من معاني انسانيه هي من شيم وأخلاق المجتمع السعودي النبيل.

وتسلم سموه لدى استقباله ، ظهر اليوم في مكتبه بديوان الإمارة ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي ، وأعضاء الجمعية ، تقريراً تضمن رؤية وأهداف الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها ، وكذلك الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية .

وأطلع سموه خلال اللقاء ، على ماتقدمه الجمعيه من خدمات عبر بوابتها الإلكترونية ، التي تهدف الى التيسير على المستفيدين من خدمات الجمعية ، سواءً كان يتماً أو داعماً او كافل يتيم ، إضافة الى عرضها للبرامج والخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تقدمها الجمعية للأيتام .

واحتضن سمو الأمير تركي بن هذلول ، عدداً من الأيتام المشمولين ببرامج الجمعية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في دعم الجمعية ، لتواصل مسيرتها، في تقديم الخدمات والرعاية لهذه الشريحة الغالية على الجميع .

يذكر أن عدد الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية 1092يتيم ويتيمه فيما بلغ عدد الأسر 402 أسرة مستفيدة .