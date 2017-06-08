 نائب أمير نجران يتسلم تقرير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة ” رفقاء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يتسلم تقرير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة ” رفقاء”

نائب أمير نجران يتسلم تقرير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة ” رفقاء”
المناطق_نجران

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، على الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “رفقاء” ، مشيراً سموه إلى أهمية هذه الأعمال وثوابها عند الله تعالى ،  وماتوصله من معاني انسانيه هي من شيم وأخلاق المجتمع السعودي النبيل.

وتسلم سموه لدى استقباله ،  ظهر اليوم في مكتبه بديوان الإمارة ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي ، وأعضاء الجمعية ، تقريراً تضمن رؤية وأهداف الجمعية والبرامج والأنشطة  التي تقدمها ،  وكذلك الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية  .

وأطلع سموه خلال اللقاء ، على ماتقدمه الجمعيه من خدمات عبر بوابتها الإلكترونية ، التي تهدف الى التيسير على المستفيدين من خدمات الجمعية ، سواءً كان يتماً أو داعماً او كافل يتيم ، إضافة الى عرضها للبرامج والخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تقدمها الجمعية للأيتام .

واحتضن سمو الأمير تركي بن هذلول ، عدداً من الأيتام المشمولين ببرامج الجمعية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في دعم الجمعية ، لتواصل مسيرتها، في تقديم الخدمات والرعاية لهذه الشريحة الغالية على الجميع .

يذكر أن عدد الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية 1092يتيم ويتيمه فيما بلغ عدد الأسر 402 أسرة مستفيدة .

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