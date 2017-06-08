(عمل الرياض) يضبط 37 مخالفة توطين وتأنيث

نفّذ فريق التفتيش بمكتب عمل الرياض حملات تفتيشية على عدد من الاسواق لمتابعة الالتزام بتأنيث محلات المستلزمات النسائية, أسفرت عن ضبط 14 مخالفة تمثلت في تشغيل عاملين من الذكور على المهن المقصورة على العاملات السعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المشتركة في محافظة عفيف خلال الجولات التفتيشية مخالفتين لقرار التوطين ، فيما كشفت عن التزام أصحاب المحال في محافظات الخرج والدوادمي ووادي الدواسر وشقراء والمجمعة، ويأتي ذلك في إطار الحملات التي يقوم بها مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ الأنظمة واللوائح فيما يخص تأنيث محلات المستلزمات النسائية وتوطين قطاع بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات .

من جهة أخرى كشف مفتشو مكتب عمل الرياض في حملتين نفذتا في حي البطحاء وشمال الرياض، محاولات عدة للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات (بيع وصيانة الهواتف المحمولة وملحقاتها )، حيث تم اكتشاف “مخابئ سرية في بعض محال الإلكترونيات تتمثل بأبواب صغيرة في الجدران مخفية بالديكور “، وغرفاً علوية تستخدمها العمالة المخالفة لصيانة أجهزة الجوالات ، وبعد تفتيشها وُجد فيها كميات كبيرة من الأجهزة تحت الصيانة ، وحررت فرق التفتيش 18 مخالفة لتوطين قطاع الاتصالات مع القبض على ثلاثة وافدين من مجهولي الهوية.