الطيران المدني: أكثر من 1.5 مليون مسافر بمطارات المملكة في الأسبوع الأول من رمضان

وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع في أعداد الرحلات والمسافرين خلال هذه الفترة، متوقعاً استمرار الارتفاع على مدار الشهر الكريم في ظل تدفق المعتمرين من القادمين عبر منافذ المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين.
وكانت مطارات المملكة بذلت قصارى جهدها لتوفير سبل الراحة للمسافرين خصوصاً مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يشهد خلال هذه الفترة تتابع رحلات قادمة من مختلف دول العالم، وأعد المطار كافة الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك العمرة وفق الخطة السنوية لموسم العمرة لتسهيل إنهاء إجراءاتهم وتسخير جمــيع الإمكانات لإنهاء وصولهم بيسر وسهولة وذلك بالتعاون مع جمــيع القطاعات الحكومية والجهات التشغيلية العاملة بالمطار وجندت كافة الطاقات البشرية والآلية اللازمة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة .
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