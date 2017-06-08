قرقاش لقطر: الاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات “أنور قرقاش”: إن التصعيد الكبير من قطر ، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من إحداها لعله فصل جديد مأساوي هزلي.
وأضاف قرقاش:” طالما تدخلت قطر، في شؤون العرب مع تقويض استقرارهم، وتناقضها الكبير بين ممارستها الداخلية وسياستها تجاةه الدول العربية ، والآن خلاصه في الدعم الخارجي.
وتابع: كنت أتمنى أن تتغلب الحكمة لا التصعيد، أن تراجع قطر حساباتها لصالح موقعها الطبيعي في محيطها، والهروب إلى الأمام ، مبينا ان الحماية الخارجية لا تمثل الحل.
وأردف قرقاش : السؤال المحيّر منذ عقدين ما زال قائمًا حول التوجه الذي تبنه قطر، وكيف تقرر الأهواء الشخصية توجهات الدولة وتستعدي الأشقاء والمنطقة.
وقال: الحكمة ومعالجة مشاغل الأشقاء هي الطريق الصحيح لحل الأزمة ويسهل مهمة الوساطات، فغريب من يطلب احترام استقلاليته ويهرع للحماية الطورانية.
وأضاف ان الأزمة مع قطر أغرب ما فيها من يقف معه، الإيراني والتركي والحمساوي والثوري والحزبي والإخونجي، ويسعى الخليجي والعربي بأن يغير مسار قطر.
وتابع قرقاش:” مجددًا ندعو إلى تغليب العقل والحكمة ونبذ المكابرة والعناد، فالتصعيد لا ينفع، والاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا، المخرج في منهج جديد شفاف صادق.
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