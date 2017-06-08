 قرقاش لقطر: الاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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قرقاش لقطر: الاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا

قرقاش لقطر: الاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا
المناطق _متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات “أنور قرقاش”: إن التصعيد الكبير من قطر ، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من إحداها لعله فصل جديد مأساوي هزلي.

وأضاف قرقاش:” طالما تدخلت قطر، في شؤون العرب مع تقويض استقرارهم، وتناقضها الكبير بين ممارستها الداخلية وسياستها تجاةه الدول العربية ، والآن خلاصه في الدعم الخارجي.
وتابع: كنت أتمنى أن تتغلب الحكمة لا التصعيد، أن تراجع قطر حساباتها لصالح موقعها الطبيعي في محيطها، والهروب إلى الأمام ، مبينا ان الحماية الخارجية لا تمثل الحل.
وأردف قرقاش : السؤال المحيّر منذ عقدين ما زال قائمًا حول التوجه الذي تبنه قطر، وكيف تقرر الأهواء الشخصية توجهات الدولة وتستعدي الأشقاء والمنطقة.
وقال: الحكمة ومعالجة مشاغل الأشقاء هي الطريق الصحيح لحل الأزمة ويسهل مهمة الوساطات، فغريب من يطلب احترام استقلاليته ويهرع للحماية الطورانية.
​​وأضاف ان الأزمة مع قطر أغرب ما فيها من يقف معه، الإيراني والتركي والحمساوي والثوري والحزبي والإخونجي، ويسعى الخليجي والعربي بأن يغير مسار قطر.
وتابع قرقاش:”  مجددًا ندعو إلى تغليب العقل والحكمة ونبذ المكابرة والعناد، فالتصعيد لا ينفع، والاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا، المخرج في منهج جديد شفاف صادق.

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