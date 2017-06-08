قرقاش لقطر: الاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات “أنور قرقاش”: إن التصعيد الكبير من قطر ، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من إحداها لعله فصل جديد مأساوي هزلي.

وأضاف قرقاش:” طالما تدخلت قطر، في شؤون العرب مع تقويض استقرارهم، وتناقضها الكبير بين ممارستها الداخلية وسياستها تجاةه الدول العربية ، والآن خلاصه في الدعم الخارجي.

وتابع: كنت أتمنى أن تتغلب الحكمة لا التصعيد، أن تراجع قطر حساباتها لصالح موقعها الطبيعي في محيطها، والهروب إلى الأمام ، مبينا ان الحماية الخارجية لا تمثل الحل.

وأردف قرقاش : السؤال المحيّر منذ عقدين ما زال قائمًا حول التوجه الذي تبنه قطر، وكيف تقرر الأهواء الشخصية توجهات الدولة وتستعدي الأشقاء والمنطقة.

وقال: الحكمة ومعالجة مشاغل الأشقاء هي الطريق الصحيح لحل الأزمة ويسهل مهمة الوساطات، فغريب من يطلب احترام استقلاليته ويهرع للحماية الطورانية.

​​وأضاف ان الأزمة مع قطر أغرب ما فيها من يقف معه، الإيراني والتركي والحمساوي والثوري والحزبي والإخونجي، ويسعى الخليجي والعربي بأن يغير مسار قطر.

وتابع قرقاش:” مجددًا ندعو إلى تغليب العقل والحكمة ونبذ المكابرة والعناد، فالتصعيد لا ينفع، والاستقواء بالخارج لا يمثل حلًّا، المخرج في منهج جديد شفاف صادق.