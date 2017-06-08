الرئيس اليمني: الانقلابيون فرضوا حربهم الظالمة على الشعب اليمني تنفيذًا لرغبات انتقامية ‏وأجندة دخيلة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الميليشيات الانقلابية فرضت حربها الظالمة ‏على الشعب اليمني تنفيذًا لرغبات انتقامية وأجندة دخيلة, مشيرًا إلى أن حرص الشرعية على ‏تحقيق السلام يأتي لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى ويعاني الكثير جراء تداعيات الحرب ‏الانقلابية.‏

وأشار الرئيس هادي، لدى لقائه اليوم في الرياض، المبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى أن التسويف والمماطلة وعدم الإيفاء بالوعود والالتزامات سمة للانقلابيين على ‏الدوام, مستنكرًا في الوقت ذاته محاولة الاستهداف الآثمة التي تعرض لها المبعوث الأممي ‏وفريقه خلال زيارته الأخيرة لصنعاء، مضيفا أن تلك المحاولة تؤكد مسعى ونهج الانقلابيين ‏التدميري.‏

وجدد دعم اليمن لجهود المبعوث الأممي وخيارات ومسارات السلام التي تبذلها ‏الأمم المتحدة و مساعيها الحميدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وأثنى المبعوث الأممي من جهته بجهود الرئيس اليمني نحو السلام الحقيقي والصادق ‏الذي يحقن الدماء ويخفف المعاناة على الشعب اليمني.‏