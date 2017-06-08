أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الميليشيات الانقلابية فرضت حربها الظالمة على الشعب اليمني تنفيذًا لرغبات انتقامية وأجندة دخيلة, مشيرًا إلى أن حرص الشرعية على تحقيق السلام يأتي لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى ويعاني الكثير جراء تداعيات الحرب الانقلابية.
وأشار الرئيس هادي، لدى لقائه اليوم في الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى أن التسويف والمماطلة وعدم الإيفاء بالوعود والالتزامات سمة للانقلابيين على الدوام, مستنكرًا في الوقت ذاته محاولة الاستهداف الآثمة التي تعرض لها المبعوث الأممي وفريقه خلال زيارته الأخيرة لصنعاء، مضيفا أن تلك المحاولة تؤكد مسعى ونهج الانقلابيين التدميري.
وجدد دعم اليمن لجهود المبعوث الأممي وخيارات ومسارات السلام التي تبذلها الأمم المتحدة و مساعيها الحميدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأثنى المبعوث الأممي من جهته بجهود الرئيس اليمني نحو السلام الحقيقي والصادق الذي يحقن الدماء ويخفف المعاناة على الشعب اليمني.
الرئيس اليمني: الانقلابيون فرضوا حربهم الظالمة على الشعب اليمني تنفيذًا لرغبات انتقامية وأجندة دخيلة
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الميليشيات الانقلابية فرضت حربها الظالمة على الشعب اليمني تنفيذًا لرغبات انتقامية وأجندة دخيلة, مشيرًا إلى أن حرص الشرعية على تحقيق السلام يأتي لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى ويعاني الكثير جراء تداعيات الحرب الانقلابية.
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