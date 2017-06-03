تدشين المعرض الدائم للمتفجرات بمكة المكرمة

دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري المعرض الدائم للمتفجرات، وذلك بمركز تدريب القوات بمنطقة مكة المكرمة، ويهدف المعرض إلى التعريف بأنواع المواد المتفجرة وطرق تشريكها بالمركبات، والتعامل معها بهدف رفع مستوى ثقافة القائمين على حراسة المواقع.

واستمع اللواء الجباري إلى شرح مفصل عن أقسام المعرض ومحتوياته وأحدث الطرق والأساليب في ادخال المواد الممنوعة أيا كان نوعها.

وقدم الرائد صويلح المنتشري قائد مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقه مكة شكره وتقديره للواء الجباري على تشريفه وافتتاحه لهذا المعرض، مؤكدًا أن القوات وصلت إلى مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل وفق أحدث المستويات العالمية وبما يحقق تطلعات القيادات العليا.

وقدم اللواء الجباري شكره وتقديره لجميع منسوبي مركز تدريب القوات بمنطقة مكة المكرمة مؤكدًا أن أمن وطننا لا مساومة عليه وأننا جميعًا نعمل لتحقيق أعلى درجات الأمن والحماية للوطن الغالي، تحت قيادة الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين.