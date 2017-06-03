تبوك تستعد لانطلاق مهرجان الورد والفاكهة بنسخته الخامسة

تحت رعاية ودعم مجلس التنمية السياحي بمنطقة تبوك وإشراف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ينطلق مهرجان الورد والفاكهة 1438 بنسخته الخامسة ، الذي سوف يقام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك بتاريخ 10/ 11 / 1438هـ ولمدة عشرة أيام .

من جهته أوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية المهندس فهد بن محمود الغريض ان المهرجان يعد المهرجان الرئيسي للمنطقة الذي يحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية املين ان يحقق المهرجان توجيهات سموه الكريم في إيجاد مناشط وفعاليات تستهدف كافة فئات المجتمع وتحقق تطلعاتهم، كما ان المهرجان يعد من ثمرات جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تطوير قطاع المهرجانات والفعاليات في المنطقة، مثمنا جهود ومتابعة أمين المنطقة الأستاذ نايف بن سعيدان القحطاني وحرصه على التحضير الجيد لتنفيذ المهرجان وكذلك تفاعل الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل انجاح المهرجان، الذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع ، و تقوم بتنظيمه مؤسسة وسام الباديه لتنظيم المهرجانات والاحتفالات.

وقد أعرب منظم المهرجان عبدالله الزهراني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحي ولفرع الهيئه العامه للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك لإسنادهم مهام تنظيم المهرجان والذي سيكون بحله جديدة وفقرات متنوعة عن الفعاليات السابقة .