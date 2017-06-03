 إيران ترسل أول شحنة مواد غذائية إلى قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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إيران ترسل أول شحنة مواد غذائية إلى قطر

إيران ترسل أول شحنة مواد غذائية إلى قطر
المناطق _متابعات

كشفت قناة “برس.تي.في” الإيرانية، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، الخميس، أن إيران أرسلت طائرة شحن إلى قطر.

وقالت التغريدة، التي نشرت على الحساب الخاص بالأخبار العاجلة، إن إيران أرسلت أول طائرة شحن محملة مواد غذائية إلى قطر.

وتأتي هذه المعلومات غداة نشر رويترز تقريرا قالت فيه إن قطر تجري محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء.

وتخشى الدوحة من نقص محتمل بعد يومين من قيام أكبر مزوديها، السعودية والإمارات، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع البلد المعتمد على الواردات.

ونقلت رويترز عن المسؤول الحكومي القطري، الذي رفض نشر اسمه، قوله إن معروض الحبوب بالسوق القطرية يكفي لأربعة أسابيع.

وقطعت دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتنسيقها مع إيران.

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