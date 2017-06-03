 البيت الأبيض مدافعا: ترامب يقول الصدق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض مدافعا: ترامب يقول الصدق

البيت الأبيض مدافعا: ترامب يقول الصدق
المناطق واشنطن

دافع البيت الأبيض عن الرئيس دونالد ترامب، الخميس (8 يونيو 2017)، ضد ادعاءات جيمس كومى مدير مكتب الـ”إإف بى آى” في شهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي اتهم فيها الرئيس بـ”الكذب”.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا سانديرس، للصحفيين، “أستطيع، وبكامل الثقة القول، إن الرئيس الأمريكي لا يكذب”.

وكان المدير السابق لمكتب الـ”إف بى آى” ذكر في شهادته أن ترامب، افترى عليه، وأنه “وثق محادثاته مع الرئيس الأمريكي؛ لأن ترامب اعتاد الكذب”.

وأقال ترامب، منذ عدة أيام، مدير مكتب التحقيقات الأمريكية من منصبه، وذكرت وسائل إعلام أن سبب الإقالة هو التعتيم على ملف التحقيق بشأن التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة.

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