أزمة قطر ترفع أسعار الغاز في بريطانيا بعد تحويل مسار ناقلات المناطق _رويترز

قال تجار ومحللون إن خلاف قطر مع دول خليجية أثر على سوق الغاز البريطانية اليوم الخميس ودفع الأسعار نحو الارتفاع بعد تحويل مسار شحنتين من أكبر بلد منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم كانتا تتجهان على الأرجح إلى بريطانيا. وغيرت ناقلتان تحملان شحنتين من الغاز الطبيعي المسال مسارهما في خليج عدن، وهو ما جعل بريطانيا تواجه نقصا في تسليمات الغاز المسال في الفترة المتبقية من يونيو حزيران وحفز عمليات شراء من التجار في ناشونال بالانسينج بوينت، أكبر سوق للغاز في أوروبا، لتعويض النقص. وقفزت العقود الآجلة للغاز تسليم يوليو تموز بفعل الأنباء لترتفع 4.21 في المئة إلى 37.60 بنس للمليون وحدة حرارية. وتم تداول عقود الغاز البريطانية تسليم اليوم التالي على ارتفاع أيضا بواقع 4.62 في المئة إلى 38.50 بنس. وأظهرت البيانات الملاحية أن الناقلة المفير التي تحمل نحو 262 ألف متر مكعب من الغاز المسال لم تعد تتجه نحو قناة السويس. ولا تزال وجهتها الجديدة غير معروفة. كما أظهرت البيانات أن الناقلة زرقا التي تستطيع حمل 262 ألف متر مكعب من الغاز نفذت عملية دوران للخلف ويبدو أنها تعود من حيث أتت. وقالت كبلر للمعلومات الملاحية إن السوق كانت تتوقع وصول الناقلتين إلى مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال البريطاني ساوث هوك الذي تملك قطر للبترول حصة فيه. وأكد أحد التجار هذا التوقع بيد أن محللين تكهنوا بأن ناقلة واحدة من الاثنتين كان من المنتظر أن تتوجه إلى ساوث هوك في حين من المنتظر أن تتجه الثانية إلى مرفأ آخر بالمملكة المتحدة أو إلى وجهة أخرى في شمال غرب أوروبا. ولم تدرج الناقلتين رسميا على أنهما متجهتان إلى بريطانيا .