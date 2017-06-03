 منصور بن مقرن يستقبل نائب وزير الخدمة المدنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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منصور بن مقرن يستقبل نائب وزير الخدمة المدنية

منصور بن مقرن يستقبل نائب وزير الخدمة المدنية
المناطق _عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه في الإمارة اليوم معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي , الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي نائب وزير الخدمة المدنية  متمنيا له طيب الإقامة في منطقة عسير

 منوهاً سموه بجهود الوزارة التي تسعى في تطوير العمل الحكومي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بوزارة الخدمة المدنية , والبرامج والخطط المستقبلية للوزارة التي تعتزم القيام بها.

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