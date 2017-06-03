منصور بن مقرن يستقبل نائب وزير الخدمة المدنية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه في الإمارة اليوم معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي , الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي نائب وزير الخدمة المدنية متمنيا له طيب الإقامة في منطقة عسير

منوهاً سموه بجهود الوزارة التي تسعى في تطوير العمل الحكومي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بوزارة الخدمة المدنية , والبرامج والخطط المستقبلية للوزارة التي تعتزم القيام بها.