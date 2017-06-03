وزير الخارجية يصل مسقط ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان

وصل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط.

وكان في استقباله، معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية في مقر وزارة الخارجية العمانية شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي.