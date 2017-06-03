 عمل الرياض يكشف مواقع سرية لصيانة الجوالات ويضبط “37” مخالفة توطين وتأنيث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يكشف مواقع سرية لصيانة الجوالات ويضبط “37” مخالفة توطين وتأنيث

عمل الرياض يكشف مواقع سرية لصيانة الجوالات ويضبط “37” مخالفة توطين وتأنيث
المناطق _الرياض

كشف مفتشو مكتب عمل الرياض في حملتين نفذتا في حي البطحاء وشمال الرياض بمشاركة الجهات الشريكة محاولات عدة للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات ” بيع وصيانة الهواتف المحمولة وملحقاتها ” حيث تم اكتشاف  “مخابئ سرية ” في بعض محال الإلكترونيات تتمثل بأبواب صغيرة في الجدران مخفية بالديكور ، وغرفاً علوية تستخدمها العمالة المخالفة لصيانة أجهزة الجوالات ، وبعد تفتيشها وُجد فيها كميات كبيرة من الأجهزة تحت الصيانة ، وحررت فرق التفتيش 18 مخالفة لتوطين قطاع الاتصالات مع القبض على  3 وافدين من مجهولي الهوية.

كما نفّذ فريق التفتيش بمكتب عمل الرياض ايضاً حملات تفتيشية على عدد من الاسواق  لمتابعة الالتزام بتأنيث محلات المستلزمات النسائية أسفرت عن ضبط 14  مخالفة تمثلت في تشغيل عاملين من الذكور على المهن المقصورة على العاملات السعوديات.

وفي إطار متصل رصدت الفرق التفتيشية المشتركة في محافظة عفيف خلال الجولات التفتيشية مخالفتين لقرار التوطين ، فيما كشفت عن التزام أصحاب المحال في محافظات الخرج والدوادمي ووادي الدواسر وشقراء والمجمعة يأتي هذا في إطار الحملات التي يقوم بها مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ الأنظمة واللوائح فيما يخص تأنيث محلات المستلزمات النسائية وتوطين قطاع بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

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