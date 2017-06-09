 “كشافة الجوف” تحقق الدرع الذهبي للفرق المتميزة لخدمة الحج وحماية البيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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“كشافة الجوف” تحقق الدرع الذهبي للفرق المتميزة لخدمة الحج وحماية البيئة

“كشافة الجوف” تحقق الدرع الذهبي للفرق المتميزة لخدمة الحج وحماية البيئة
المناطق _محمد الحسن

حققت فرقة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الكشفية الدرع الذهبي للفرق المتميزة في معسكرات الخدمة العامة لحج 1437هـ ، كما حققت درع الفرق المتميزة الذهبي للفرق المتميزة في المشروع الكشفي البيئي لحماية البيئة لعام 1437هـ.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي “بنين” الأستاذ خالد بن
عبيدالله السليم أن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية  الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كرم كشافة منطقة الجوف، وكرم ‏القائد الكشفي ‏محمد بن عبد الكريم الفويهي “رحمه الله” نظير تميزه في قيادة معسكر منى الوادي خلال حج 1437ه، في الحفل السنوي
الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية في مسرح جامعة أم القرى.

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