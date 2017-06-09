 عمل الجوف يخالف 14 متجر للمستلزمات النسائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عمل الجوف يخالف 14 متجر للمستلزمات النسائية “كشافة الجوف” تحقق الدرع الذهبي للفرق المتميزة لخدمة الحج وحماية البيئة بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب عمل الرياض يكشف مواقع سرية لصيانة الجوالات ويضبط “37” مخالفة توطين وتأنيث وزير الخارجية يصل مسقط ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان منصور بن مقرن يستقبل نائب وزير الخدمة المدنية العواد:وظائف الإعلاميين العائدين من قطر مهيأة أزمة قطر ترفع أسعار الغاز في بريطانيا بعد تحويل مسار ناقلات البيت الأبيض مدافعا: ترامب يقول الصدق إيران ترسل أول شحنة مواد غذائية إلى قطر تبوك تستعد لانطلاق مهرجان الورد والفاكهة بنسخته الخامسة وزير الصحة يوقف شركة تأمين تجاوزت في بيع الوثائق وخالفت النظام
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

عمل الجوف يخالف 14 متجر للمستلزمات النسائية

عمل الجوف يخالف 14 متجر للمستلزمات النسائية
المناطق _محمد الحسن

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بمساندة الرفد الأمني حملة تفتيشية على محلات المستلزمات النسائية، في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن.

وأوضح مدير عام إدارة التفتيش بفرع الوزارة فهد ناصر الدندني ، تأتي الحملة امتدادًا لزيارات نفذها فرق التفتيش ، وتم خلال الجولات تسجيل 14 مخالفة لأنظمة بيئة عمل المرأة ، وتطبيق الإجراءات الجزائية وفق اللوائح المنظمة لأعمال المحلات المزاولة لهذا النشاط ، وشملت الحملة الوقوف الميداني على أكثر من 63 منشأة للمستلزمات النسائية وعدد من الأنشطة المتنوعة شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل ومحافظة القريات .
وأكد ” الدندني ” أن الجولات التفتيشية مستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من نظامية المنشآت وتنفيذها لقرارات الوزارة، والعمل على إيجاد بيئة عمل مناسبة وجاذبة لعمل المرأة بمحلات بيع المستلزمات النسائية.
وأهاب مدير إدارة التفتيش بالفرع فهد الدندني ، أصحاب محلات العمل بالتقيد بالأنظمة والتعليمات وتطبيق قرارات الوزارة ، مؤكداً أهمية تعاون المواطن في هذا الجانب. مكرراً دعوته إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911) ، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى والمشكلات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>