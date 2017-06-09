عمل الجوف يخالف 14 متجر للمستلزمات النسائية

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بمساندة الرفد الأمني حملة تفتيشية على محلات المستلزمات النسائية، في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن.

وأوضح مدير عام إدارة التفتيش بفرع الوزارة فهد ناصر الدندني ، تأتي الحملة امتدادًا لزيارات نفذها فرق التفتيش ، وتم خلال الجولات تسجيل 14 مخالفة لأنظمة بيئة عمل المرأة ، وتطبيق الإجراءات الجزائية وفق اللوائح المنظمة لأعمال المحلات المزاولة لهذا النشاط ، وشملت الحملة الوقوف الميداني على أكثر من 63 منشأة للمستلزمات النسائية وعدد من الأنشطة المتنوعة شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل ومحافظة القريات .

وأكد ” الدندني ” أن الجولات التفتيشية مستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من نظامية المنشآت وتنفيذها لقرارات الوزارة، والعمل على إيجاد بيئة عمل مناسبة وجاذبة لعمل المرأة بمحلات بيع المستلزمات النسائية.

وأهاب مدير إدارة التفتيش بالفرع فهد الدندني ، أصحاب محلات العمل بالتقيد بالأنظمة والتعليمات وتطبيق قرارات الوزارة ، مؤكداً أهمية تعاون المواطن في هذا الجانب. مكرراً دعوته إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911) ، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى والمشكلات.