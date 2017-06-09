 الكرملين: “بوتين” لن يستقبل وزير خارجية قطر خلال زيارته لموسكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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الكرملين: “بوتين” لن يستقبل وزير خارجية قطر خلال زيارته لموسكو

الكرملين: “بوتين” لن يستقبل وزير خارجية قطر خلال زيارته لموسكو
Russian President Vladimir Putin speaks during his annual press conference in Moscow on December 23, 2016. / AFP PHOTO / Natalia KOLESNIKOVA
المناطق _روسيا

أكد الكرملين اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستقبل وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال زيارته لموسكو.
وكانت روسيا أبدت استيائها من صمت قطر إزاء اتهامات وجهت لموسكو باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية , ونشر تصريحات الأمير تميم التي أدت إلى انفجار الخلاف مع الدول العربية .
وقالت مصادر روسية أن عدم لقاء بوتين بالوزير القطري تقصدت موسكو الإعلان عنه للتعبير عن استياءها من صمت قطر أمام ترويج الاتهام لروسيا باختراق موقع الوكالة الرسمي ونشر تصريحات الأمير تميم التي أدت إلى انفجار الخلاف مع الدول العربية.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالوزير القطري السبت القادم في موسكو.

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