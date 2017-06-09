الكرملين: “بوتين” لن يستقبل وزير خارجية قطر خلال زيارته لموسكو

أكد الكرملين اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستقبل وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال زيارته لموسكو.

وكانت روسيا أبدت استيائها من صمت قطر إزاء اتهامات وجهت لموسكو باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية , ونشر تصريحات الأمير تميم التي أدت إلى انفجار الخلاف مع الدول العربية .

وقالت مصادر روسية أن عدم لقاء بوتين بالوزير القطري تقصدت موسكو الإعلان عنه للتعبير عن استياءها من صمت قطر أمام ترويج الاتهام لروسيا باختراق موقع الوكالة الرسمي ونشر تصريحات الأمير تميم التي أدت إلى انفجار الخلاف مع الدول العربية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالوزير القطري السبت القادم في موسكو.