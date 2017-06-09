الرئيس المصري يجري مباحثات مع ملك مملكة البحرين

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي يزور مصر حاليًا.

وبحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها القرار الجماعي بقطع العلاقات مع قطر.

واتفقا خلال المباحثات على تعزيز جهود العمل العربي المشترك لما فيه صالح الدول العربية وشعوبها، وضرورة أن تتأسس العلاقات بين الدول العربية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشددا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة تلك الدول ويدعم استقرارها ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.

وأكدا أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والبحرين والدول العربية بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتضر بالأمن القومي العربي ووحدة الدول العربية.