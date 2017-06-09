رئيس جمهورية باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي

زار فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية اليوم, المسجد النبوي، حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيّه – رضوان الله عليهما – .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي، قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .