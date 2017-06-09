 معلومات جديدة حول منفذ هجوم لندن.. وصورة تثير جدلاً في المجتمع البريطاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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معلومات جديدة حول منفذ هجوم لندن.. وصورة تثير جدلاً في المجتمع البريطاني

معلومات جديدة حول منفذ هجوم لندن.. وصورة تثير جدلاً في المجتمع البريطاني
المناطق _متابعات

أثارت صورة تداولتها صحف بريطانية لأحد منفذي هجوم “لندن بريدج”، أمس الخميس، وهو يجلس بجانب مجموعة أطفال في نادٍ رياضي، شعوراً بالصدمة والخوف.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن يوسف (22 عاما) الإيطالي من أصول مغربية، كان مدربا للجمباز في نادٍ بضاحية داغينهام شرقي لندن، الذي اكتفى بطلب سجل جنائي بسيط منه، على أساس أنه متطوع وليس موظفا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي صورة للمتهم، الذي وصفته وسائل الإعلام بـ “القاتل المبتسم”، وهو يجلس مع مجموعة من الأطفال، وبدا عليه الهدوء واللطف في تعامله مع الأطفال.

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