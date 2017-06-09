 رابطة العالم الإسلامي تؤيد التصنيف الصادر لقوائم الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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رابطة العالم الإسلامي تؤيد التصنيف الصادر لقوائم الإرهاب

رابطة العالم الإسلامي تؤيد التصنيف الصادر لقوائم الإرهاب
المناطق _الرياض

أعلنت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها للتصنيف الصادر لقوائم الإرهاب المحظورة، الصادر عن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وحظر البيان الصادر عن الدول الأربع في بيان 59 شخصية إرهابية، و12 كيانا داعما للإرهاب حسب بيان لوكالة الأنباء السعودية واس.

وجاء في البيان أنه في ضوء التزام هذه الدول بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه.. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فردا و 12 كيانا في قوائم الإرهاب.

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