100 ألف ريال غرامة للفنادق التي تعرض قناة “الجزيرة”

ألزمت هيئة السياحة والتراث الوطني الفنادق والمرافق السياحية بحذف جميع قنوات الجزيرة، من على أجهزة الاستقبال لديها، وإلا سيتم تطبيق العقوبات التي قد تصل إلى 100 ألف ريال

وطلبت الهيئة – من الملاك في تعميم لها – بالالتزم باختيار القنوات السعودية والقنوات المناسبة وعدم تشغيل أية قنوات مخالفة لسياسة الدولة.

وشددت الهيئة في تعميمها بحذف جميع القنوات بما فيها الرياضية من قائمة القنوات متوعدة بايقاع الغرامات على كل من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو أيهما معًا.