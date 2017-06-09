 “الداير بني مالك”..تملك واجهة سياحية وأثرية..و تنتظر التفاتة المسؤولين لمعاناة الأهالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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“الداير بني مالك”..تملك واجهة سياحية وأثرية..و تنتظر التفاتة المسؤولين لمعاناة الأهالي

“الداير بني مالك”..تملك واجهة سياحية وأثرية..و تنتظر التفاتة المسؤولين لمعاناة الأهالي
المناطق _عادل الزهراني
أنشأ  مغردون  وسما على تويتر يخص معاناة اهالي محافظة _الداير  بني مالك   شرق منطقة   جازان
تحت  اسم  #نطالب_بمحاسبه_بلديه_الداير ووصل  الهاشتاق  إلى  38 وسما  ب
انتظار  حراك  المسؤول.
ومحافظة الداير جميلة  وتملك  واجهة  سياحية  بجوها  الرائع  وطبيعتها  الخلابة  ووجود  فيها  مناطق  سياحية  واثرية  تستحق  الاهتمام  من الجهات  المعنية .
 وقد  تحدث  المغردون  من أهالي  المحافظة  عن  عدد من  المطالب  تخص  تعثر  مشاريع  والبنية  التحتية  للمحافظة  والطرق وسفلتتها    والحدائق  وسوق المواشي وانطفاء الكهرباء المستمر وخاصة أوقات  الأمطار وأيضا  نظافة  الشوارع  والأحياء   وغيرها .
 
ذكر أحد  المغردين المالكي  بقوله:الجمال في قمم الجبال ، والطرق الموصلة إليها يشكي لها الحال ،انقطاعات وانهيارات وطرق غير معبدة ، من المسؤول؟
وذكرت  سارة ،على كل ماتتعرض له في محافطتنا من إهمال وفساد ومن مشاريع نسمع عنها فقط  ولانرى منها شيئ على أرض الواقع.
 
اما المغرد موسى الحكمي فغرد قائلا:حال الخدمات بالمناطق الجبيلة بجازان يؤكد أن هناك متسبب وراء الفساد الخدمي وأعتقد أن المتتسبب يريد التشبيك فقط.
واضاف يحى  الخالدي،قرية ال قطيل لم يصلها من البلدية اي خدمة ،حتى الاسفلت  على  حساب  الأهالي.
اما حسن  الخالدي فكتب،لا يحتاج إلى جمع أدلة وصور فمن يريد أن يعرف يحضر وسوف يجد من يتكلم عن البشر من أشجار وأحجار الداير تشتكي.
 وغردت سحايب  الخالدي،رفضنا الاهمال رفضنا التهميش رفضنا الفساد ..طلبنا الرقي التطور التوعيه لنعيش بسلام..هي جميلة وتستحق العناء .. 
اما محمد  المالكي فذكر،ليست معجزة أن نرى شارع نظيف مشجر يفتح النفس مع رصيف منتظم
– أشياء مقدور عليها وفي كل دول العالم تتم وبسهولة ..
وذكرت غيمة  جنوبية،الحسناء بني مالك الداير.. يحول بيننا وبينها، كل هذا القبح ( انهيارات كباري وسيارات متناثرة على طرق الموت ).
 
 
 

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