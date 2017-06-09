المحيسني والمطيري سعوديان ضمن قائمة الإرهاب القطرية

أدرجت قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الجمعة، سعوديين ضمن 59 شخصًا و12 كيانًا متهمين بالإرهاب ودعمه.

والسعوديان المدرجان في القائمة هما عبدالله المحيسني، وحاكم عبيسان الحميدي المطيري، وكلاهما من الأسماء الشهيرة وذائعة الصيت على مستوى المملكة والخليج وحتى على مستوى الإقليم وربما العالم بالنسبة للمحيسني بسبب نشاطاته العلنية وظهوره الإعلامي المتكرر.

عبدالله المحيسني

يعد عبدالله المحيسني -ابن مدينة “بريدة” في منطقة القصيم- أشهر السعوديين المشاركين في الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا منذ نحو 6 سنوات بين قوات موالية لنظام الرئيس بشار الأسد المدعوم من تحالف روسي إيراني، وقوات المعارضة المدعومة من تحالف أمريكي غربي تركي عربي.

ومنذ العام 2013، غابت صفة الداعية الإسلامي عن المحيسني التي اشتهر بها في المملكة، إذ ظهر في سوريا بشكل علني بزي المقاتلين متنقلاً بين فصائل المعارضة السورية التي منحته مكانة مرموقة اكتسبها من العلم الشرعي والشهرة التي كان يتمتع بها قبل قدومه إلى سوريا.

وفي وقت لاحق من مشاركته في القتال إلى جانب قوات المعارضة السورية، ورفضه العودة للمملكة ضمن مهلة حددتها الرياض لمن يقاتلون خارج حدودها، انضم المحيسني بشكل علني إلى جبهة النصرة التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تنفك عنه وتغير اسمها إلى هيئة تحرير الشام.

وبالرغم من أن المحيسني مطلوب أصلًا للسلطات السعودية لقتاله في سوريا دون موافقة حكومة بلاده، إلا أن وضع اسمه في القائمة الجديدة للإرهاب سيقيد من حركته فيما لو مر بإحدى الدول الأربع التي أصدرت القائمة أو بدول أخرى مرتبطة معها باتفاقيات تسليم للمطلوبين أمنياً.

ويحمل المحيسني في الأصل شهادة الماجستير في تخصص الفقه المقارن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتتضارب الأنباء حول حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعات سعودية أو خارج المملكة بالرغم من كونه أعد رسالتها قبيل انتقاله إلى سوريا بفترة قصيرة.