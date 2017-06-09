حملة رقابه صحيه لبلدية وسط حائل واغلاق اكثر من سبعة منشآت

أعلنت أمانة منطقة حائل ، استمرارها في حملة تصحيح المخالفات على المطاعم فترة رمضان ؛ مبينة أنه تم -خلال الشهر الكريم – إغلاق أكثر من سبعة منشئات ما بين مخابز ومطاعم ومستودعات ، بينها عدد كبير من المطاعم المخالفة ومحلات الوجبات السريعة.

يأتي ذلك ضمن حملة أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية وسط حائل والمستمرة على محلات الصحة العامة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار مدينة حائل.

حيث تم رصد مخالفات عديدة داخل نطاق بلدية وسط حائل ، استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية ورادعة حيالها، ومن أبرزها وجود مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد، وأخرى منتهية الصلاحية، واستخدام الديزل في بعض المخابز وتحضير وجبات سريعه في سكن العماله, ووجود عماله بدون شهادات صحيه , ومحلات تبيع روبيان واسماك مجمد بعد اذابتها على انها طازجه كذلك عرض اسماك غير صالحه للاستهلاك الآدمي بالاضافة لعدم ارتداء العمالة للفقازات ، مع تدني نظافة أماكن التحضير والتجهيز، ووجود حشرات في بعض المواقع.

تأتي جهود فرق الرقابه الصحية الصباحيه والمسائية ببلدية وسط حائل امتداداً لتوجيهات سعادة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس والتي تقضي بتكثيف الجولات الميدانية على المحلات والمستودعات التي تدخل ضمن الصحة العامة وسرعة التفاعل مع البلاغات التي يتم تلقيها عن طريق غرفة عمليات الأمانة على الرقم ( 940 ) على مدار الأربع وعشرين ساعة حرصاً على تأمين سلامة الغذاء المقدم لرواد هذه المحلات.