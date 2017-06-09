 حملة رقابه صحيه لبلدية وسط حائل واغلاق اكثر من سبعة منشآت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حملة رقابه صحيه لبلدية وسط حائل واغلاق اكثر من سبعة منشآت المحيسني والمطيري سعوديان ضمن قائمة الإرهاب القطرية ضبط ومصادرة لحوم فاسدة بحائل “الداير بني مالك”..تملك واجهة سياحية وأثرية..و تنتظر التفاتة المسؤولين لمعاناة الأهالي 100 ألف ريال غرامة للفنادق التي تعرض قناة “الجزيرة” رابطة العالم الإسلامي تؤيد التصنيف الصادر لقوائم الإرهاب معلومات جديدة حول منفذ هجوم لندن.. وصورة تثير جدلاً في المجتمع البريطاني رئيس جمهورية باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي بالفيديو ..كشف تورط أفراد من أسرة آل ثاني بدعم الإرهاب الرئيس المصري يجري مباحثات مع ملك مملكة البحرين الكرملين: “بوتين” لن يستقبل وزير خارجية قطر خلال زيارته لموسكو عمل الجوف يخالف 14 متجر للمستلزمات النسائية
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

حملة رقابه صحيه لبلدية وسط حائل واغلاق اكثر من سبعة منشآت

حملة رقابه صحيه لبلدية وسط حائل واغلاق اكثر من سبعة منشآت
المناطق _ حائل

أعلنت أمانة منطقة حائل ، استمرارها في حملة تصحيح المخالفات على المطاعم فترة رمضان ؛ مبينة أنه تم -خلال الشهر الكريم – إغلاق أكثر من سبعة منشئات ما بين مخابز ومطاعم ومستودعات ، بينها عدد كبير من المطاعم المخالفة ومحلات الوجبات السريعة.

يأتي ذلك ضمن حملة أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية وسط حائل والمستمرة على محلات الصحة العامة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار مدينة حائل.

حيث تم رصد مخالفات عديدة داخل نطاق بلدية وسط حائل ، استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية ورادعة حيالها، ومن أبرزها وجود مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد، وأخرى منتهية الصلاحية، واستخدام الديزل في بعض المخابز وتحضير وجبات سريعه في سكن العماله, ووجود عماله بدون شهادات صحيه , ومحلات تبيع روبيان واسماك مجمد بعد اذابتها على انها طازجه كذلك عرض اسماك غير صالحه للاستهلاك الآدمي بالاضافة لعدم ارتداء العمالة للفقازات ، مع تدني نظافة أماكن التحضير والتجهيز، ووجود حشرات في بعض المواقع.

تأتي جهود فرق الرقابه الصحية الصباحيه والمسائية ببلدية وسط حائل امتداداً لتوجيهات سعادة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس والتي تقضي بتكثيف الجولات الميدانية على المحلات والمستودعات التي تدخل ضمن الصحة العامة وسرعة التفاعل مع البلاغات التي يتم تلقيها عن طريق غرفة عمليات الأمانة على الرقم ( 940 ) على مدار الأربع وعشرين ساعة حرصاً على تأمين سلامة الغذاء المقدم لرواد هذه المحلات.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>