مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

قتل الضابط جواد محمدي، المستشار في الحرس الثوري الإيراني، في محافظة حماة وسط سوريا، إضافة إلى عنصرين من ميليشيات “فاطميون” الأفغانية، خلال اشتباكات مع فصائل المعارضة السورية.

ووفقاً لوكالة “فارس”، فقد لقي محمدي، وهو من أهالي بلدة درتشه في محافظة أصفهان، مصرعه، بعد منصف ليل الثلاثاء، خلال اشتباكات بريف حماة.

كما أفادت مواقع إيرانية بقتل كل من علي أصغر بلوج وسيد علي محمدي، وهما من ميليشيات فاطميون الأفغانية التي تستخدمها قوات الحرس الثوري كموجات بشرية في الخطوط الأمامية للمعارك، دون أن تكشف عن مكان مقتلهما.

يذكر أن قوات الحرس الثوري الإيراني التي تتولى العمليات البرية الهجومية في محافظة حماة لصد تقدم المعارضة، متهمةً بالمشاركة في هجوم خان شيخون الكيمياوي الذي استهدف عشرات المدنيين بمحافظة إدلب.

وبحسب تقارير سابقة، فقد قامت القوة الجوية التابعة لجيش الأسد وبالتنسيق مع القوة البرية للحرس الثوري في 4 أبريل/نيسان 2017 بالقصف بالكيمياوي خلف جبهة القوات المعارضة في خان شيخون، بغية خلق الرعب والخوف بين عناصر المعارضة، بهدف تغيير المشهد العسكري لصالح القوة البرية للحرس وقوات النظام السوري.

وفي أقل من أسبوعين وحتى لحظة القصف الكيمياوي على خان شيخون، قتل عشرات من عناصر الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في المنطقة، بينهم عدد من القادة والضباط، في معارك لصد تقدم فصائل المعارضة السورية.