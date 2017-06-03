خسائر كبيرة لقوات النظام السوري في الغوطة الشرقية

تصدت كتائب الثوار لمحاولةٍ جديدةٍ من قبل قوات النظام للتقدم على جبهة حوش الضواهرة في غوطة دمشق الشرقية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وجرت اشتباكات عنيفة مع قوات النظام على جبهة حوش الضواهرة، دمرت خلالها قوة عسكرية لقوات النظام في البلدة، قوامها عربة (بي إم بي)، ودبابة (تي 72)، وأكثر من 16 عنصراً لقوا مصرعهم، وإحراق دبابتين لقوات النظام على جبهة بلدة حوش الضواهرة، بعد استهدافهما بقذائف الدبابات.

من جهتها، أفادت تنسيقية مدينة دوما بأن يوم أمس شهد أعنف وأشرس محاولة اقتحام للمنطقة من قبل قوات النظام، والتي باءت بالفشل.

وأضافت أن قوات النظام حشدت ما يقارب ١٣ مدرعة على محيط بلدة حوش الضواهرة أمس استعداداً للاقتحام، وحاولت التقدم بتسع مدرعات، بالتزامن مع القصف المدفعي والصاروخي على البلدة، إلا أنها لم تتمكن من التقدم إلا أمتاراً قليلة، بعدما تمكن الثوار من عطب دبابتين وعربة (بي إم بي)، بالإضافة لإيقاع خسائر بشرية في صفوف قوات النظام.