 بعد الاستقواء بإيران وتركيا.. قطر تهدد بإطلاق النار على السفن السعودية والإماراتية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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بعد الاستقواء بإيران وتركيا.. قطر تهدد بإطلاق النار على السفن السعودية والإماراتية

بعد الاستقواء بإيران وتركيا.. قطر تهدد بإطلاق النار على السفن السعودية والإماراتية
المناطق - وكالات

بعد ساعات من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى قطر، ونقل “العربية” عن مصادر أن قصر أمير قطر تحرسه قوات إيرانية، كشف مصدر أمريكي مسؤول، أن قطر حذرت السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

وقال المصدر لقناة CNN، إن الولايات المتحدة ترصد نشاطا عسكريا قطريا متزايدا، وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها.

وأضاف المصدر أن قطر وضعت قواتها “في أعلى درجات التأهب” وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية. وتابع المصدر بالقول إن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز “ليوبارد” من مخازنها في الدوحة.

وذكر المصدر أن وزارة الدفاع القطرية بعثت رسالة إلى الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية، في 5 يونيو الجاري، حذرت فيها بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها من هذه الدول الثلاثة.

وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا بأن الوضع في قطر لم يؤثر على عمليات الجيش الأمريكي والأمن في قطر.كشف مصدر أمريكي مسؤول، أن قطر حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

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