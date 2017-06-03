 للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في هيئة “الغذاء والدواء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

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للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في هيئة “الغذاء والدواء”

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في هيئة “الغذاء والدواء”
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (صيادلة، صيدلانيات).

وجاءت شروط الوظائف على النحو التالي:

– الحصول على مؤهل علمي في مجال الصيدلة (بكالوريوس كحد أدنى).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– الإجادة التامة للغة الإنجليزية.
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي (إذا كانت من خارج المملكة).
– مقر العمل في مدينة الرياض.
– التقديم عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني فقط ولن يقبل أي طلب تقديم ورقي.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه السبت الموافق 1438/9/22هـ.

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