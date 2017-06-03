تغريدات تعود لـ 2015 تفضح اتفاقيات قطر الأمنية مع إيران.. وتؤكد: “2017 موعدنا مع جميع الخونة”

أثارت مجموعة تغريدات للكاتب والمحلل السياسي جاسر الماضي قبل عامين، أي تحديدا في عام 2015، استغراب الكثيرين من متابعيه في موقع التواصل تويتر، نظرا لما وصفوه لبعد نظره في الأحداث الجارية حاليا على الصعيد العربي والخليجي.

وفي التغريدات التي أعيد نشرها خلال الساعات الماضية، تدلل أن الموقف القطري لم يكن وليد اللحظة، إنما منذ سنوات طويلة، لكن حينما طفح الكيل، لم يعد للصبر حدود.

وقال الماضي في تغريداته، “عبدالله العذبه “الاتفاقية بين دولة قطر وإيران منشورة فهي ليست سرية ” وكأن الخيانة تسقط باعلانها امام الملأ. هذا الاتفاقية يجب إمعان النظر فيها بدقة وتأني ، والأهم ربط المعطيات جميعها لفهم صورة لطالما كانت قاتمة”.

وأضاف، “لقد بحثت عن نص الاتفاقية التي يقول العذبة انها معلنه فلم أجد غير اتفاقية عام 2010 وهي اتفاقية أمنية لا إشكال فيها عندما نرفع سقف التنازل وإحسان الظن لكن الذي تسرب عن اتفاقية الأمس بانها تسمح للحرس الثوري الايراني بالتدخل في الاقليم البحري القطري والتصدي لأي عمل ارهابي، باعتبار أن إيران في المقام الاول تحمي نفسها، كما أن الاتفاقية تحمي بموجبها إيران حدود قطر البحرية​ وتنص كذلك على مساعدة وتدريب إيران للقوات البحرية القطرية في جزيرة قشم الإيرانية”.

وتابع “حسناً .. بشهادة المشائخ الذين يترددون على قطر سواء كانوا إخوان أو قطيع يجدون أن ايران تشكل تهديد للمنطقة برمتها .. من هذا المنطلق اتفقوا على صوت واحد يشجب ويندد التدخل الروسي في سوريا باعتباره تدخل يحمي بشار وكذلك الوجود الإيراني هناك.. من هذا المنطلق أود أن أعرف ما الفرق بين الوجود الإيراني في سوريا ووجوده على الحدود البحرية المطلة على الخليج وفق تلك الاتفاقية ؟!! علما أن علاقة إيران بسوريا بدأت عبر قناة صغيرة باتفاقية تبدو صغيرة كهذه الاتفاقية القابلة للتمدد والاحتلال”.

واستطرد، “ثم أنه يوجد في قطر واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم فهل هذه الاتفاقية تحمي قطر أم تلك القاعدة أم الاثنين معاً أم أن الجميع أصلاً في خندق واحد “ايران، قطر، أمريكا”، وبما ان الإخوان المسلمين غضبوا باتجاه سوريا ولم يغضبوا باتجاه هذه الاتفاقية التي تضع لايران قدما رسميا في منطقتنا فيمكن إضافة الإخوان كعنصر رابع للثلاثي المرح أعلاه”.

وأضاف، “أخيرا.. هل يمكن اعتبار سلطنة عمان منفذ إيراني نحو اليمن والسعودية.. وقطر منفذ آخر نحو البحرين وأيضا السعودية”.

وختم تغريداته التي نشرت خلال عام 2015، “في تغريدة لي قبل يومين أشرت إلى أن “الغدر” سمة هذه المرحلة.. لذا على السعودية أن تنفض غبار الخونة في الداخل والخارج.. إذ لا يمكن الوثوق بأحد.. الموقف القطري ليس بجديد.. الزمن كفيل بكل شيء.. 2017 موعدنا مع جميع الخونة.. إن شاء الله تعالى”.